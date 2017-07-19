بورصة قطر ترتفع مدعومة بالبنوك والتعاملات هادئة في بقية أسواق المنطقة

من أندرو تورشيا

دبي 19 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت بورصة قطر مدعومة بأسهم البنوك اليوم الأربعاء مع صعود بعض تلك الأسهم قرب مستوياتها التي سجلتها قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية في أوائل يونيو حزيران، بينما شهدت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة في معظمها تعاملات هادئة.

وصعد مؤشر بورصة قطر 1.2 في المئة إلى 9502 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ أن قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو حزيران.

وترفع مكاسب اليوم الأربعاء المؤشر ليصبح دون مستوى إغلاقه قبل الأزمة بنسبة 4.3 في المئة فقط. وهبط المؤشر بنحو 13 في المئة في أوائل هذا الشهر.

وقفز سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في المنطقة، 4.4 في المئة إلى 143 ريالا. وأغلق السهم عند 145.30 ريال في الرابع من يونيو حزيران.

وتشير النتائج المالية للربع الثاني من العام التي أعلنها بنك قطر الوطني ومصارف قطرية أخرى في الأيام الماضية إلى أن الأثر الاقتصادي للعقوبات حتى الآن على البنوك القطرية ضئيل من حيث استنزاف الودائع وتضرر صافي الربح.

وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي، الذي يقول محللون إنه أحد البنوك الأكثر تعرضا لسحب ودائع نظرا للأزمة الدبلوماسية، 1.4 في المئة. وسجل المصرف مساء أمس الثلاثاء زيادة عشرة في المئة في صافي ربح النصف الأول من العام وارتفاعا بلغ إثنين في المئة في الودائع في الستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.

وصعد سهم بنك قطر الإسلامي الدولي 1.4 في المئة. لكن سهم البنك التجاري القطري تراجع 0.3 في المئة بعدما سجل المصرف انخفاضا بلغ 58.4 في المئة في صافي ربح الربع الثاني إلى 88.4 مليون ريال (24.3 مليون دولار) مقابل متوسط توقعات محللين بربح قدره 118.3 مليون ريال.