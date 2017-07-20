بورصة قطر تواصل الصعود وسابك تدعم السعودية

من أندرو تورشيا

دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - واصلت بورصة قطر تعافيها اليوم الخميس من المستويات المنخفضة التي سجلتها بعد الأزمة الدبلوماسية مع دول عربية مجاورة، بينما دفع ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بورصة المملكة للصعود.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة إلى 9542 نقطة. وأغلق المؤشر عند 9924 نقطة في الرابع من يونيو حزيران قبل يوم من اندلاع الأزمة وتعافى بما يزيد عن عشرة في المئة من مستواه المنخفض الذي سجله في بداية يوليو تموز.

وصعد سهم بنك الدوحة اثنين في المئة بعدما ارتفع صافي ربح المصرف في النصف الأول من العام إلى 716 مليون ريال (197 مليون دولار) من 708 ملايين ريال قبل عاممع زيادة ربح التشغيل 4.8 في المئة.

وارتفع سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطي 3.5 في المئة وسهم أريد للاتصالات 2.8 في المئة.

وتراجع سهم الملاحة القطرية 5.2 في المئة. وكان السهم من بين أوائل الأسهم التي تعافت بعد اندلاع الأزمة بفعل آمال بأن الشركة ستستفيد من إعادة تنظيم المسارات البحرية لواردات قطر وارتفع متجاوزا مستواه قبل الأزمة. لكن السهم لم يشهد تحركات في الأسبوعين السابقين مع عودة الأموال إلى أسهم قطرية أخرى.

وأشارت النتائج المالية الفصلية للبنوك وبيانات الاقتصاد الكلي في الأيام الماضية إلى أن تأثير الأزمة حتى الآن على اقتصاد قطر ليس بالسوء الذي كان يخشاه البعض. وأظهرت بيانات البورصة في الأيام الماضية أن المستثمرين الأجانب غير العرب اشتروا أسهما قطرية أكثر مما باعوا في السوق، بينما واصل المستثمرون الخليجيون خفض حيازاتهم في قطر.

وأظهر استطلاع لرويترز شمل آراء خبراء اقتصاديين ونشر اليوم الخميس أنهم خفضوا متوسط توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر هذا العام والعام القادم قليلا استجابة للأزمة، لكنهم لا يزالوا يتوقعون أن تكون قطر أحد أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الخليج.