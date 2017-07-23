لمحة -سهم أملاك دبي يواصل صعوده بعد صفقة داماك
23 يوليو تموز (رويترز) -
* أسهم شركة التمويل الإسلامي أملاك ترتفع 8.9 بالمئة في بورصة دبي إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.22 درهم في معاملات هي الأنشط في السوق وبعد أن قفز السهم 14.3 بالمئة يوم الخميس.
* المتعاملون يعزون الارتفاع إلى إعلان داماك العقارية الأسبوع الماضي عن اتفاق مع أملاك يتيح للعملاء شراء منزل ثان.
* السوق تفتقر إلى الأنباء مما يدفع مستثمرين كثيرين إلى الشراء في السهم.
* السهم يتجاوز متوسط 200 يوم البالغ حاليا 1.14 درهم للمرة الأولى منذ فبراير شباط في مؤشر فني إيجابي ويواجه مقاومة رئيسية عند 1.25 درهم.
* مؤشر أسهم دبي يرفتع 0.6 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.