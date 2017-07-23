أداء متفوق لبورصة دبي وسط هدوء في المنطقة وأملاك يقفز

دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - سجلت بورصة دبي أداء أفضل من بقية بورصات المنطقة اليوم الأحد حيث اتسمت التعاملات بالهدوء اليوم الأحد وقفز سهم شركة أملاك للتمويل الإسلامي للجلسة الثانية على التوالي وسط تعاملات قوية جدا.

وزاد مؤشر دبي 0.6 بالمئة مع صعود سهم أملاك ثمانية بالمئة لأعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.21 درهم وكان السهم الأكثر تداولا واستأثر بنحو 25 بالمئة من قيمة التعاملات.

وارتفع السهم فوق متوسط 200 يوم، الذي يبلغ حاليا 1.14 درهم، للمرة الأولى منذ فبراير شباط. وكان السهم صعد 14.3 بالمئة يوم الخميس.

وعزا المتعاملون صعود السهم لإعلان شركة داماك العقارية الأسبوع الماضي أنها ستشارك أملاك في بيع منزل ثان للعملاء. ولم يذكر الشركاء أي تفاصيل مالية.

وارتفع سهم داماك 1.3 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة مع هبوط سهم بنك أبوظبي التجاري 0.7 بالمئة.

وكان البنك أعلن تراجع صافي ربح الربع الثاني من السنة 10.4 بالمئة إلى 1.01 مليار درهم (275.2 مليون دولار). وكان ثلاثة محللين توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تبلغ الأرباح 1.11 مليار درهم في المتوسط.

واستقر مؤشر قطر دون تغيير. وصعد سهم الخليج الدولية للخدمات أكثر الأسهم تداولا 1.44 بالمئة في حين توقف الاتجاه الصعودي للبنوك التي قادت موجة المكاسب في الأسبوع الماضي ونزل بنك قطر الوطني 0.1 بالمئة.

واستردت بورصة قطر تقريبا جميع الخسائر التي منيت بها بسبب الأزمة الدبلوماسية مع جيرانها التي بدأت في الخامس من يونيو حزيران. وفي مطلع الأسبوع دعا أمير قطر للحوار لحل الأزمة دون أن يعطي مؤشرا واضحا على مبادرة جديدة لإنهاء الخلاف.