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نمو صافي ربح أبوظبي الإسلامي 8.7% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

Sun Jul 23, 2017 1:12pm GMT
 
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أبوظبي 23 يوليو تموز (رويترز) - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد عن زيادة بلغت 8.7 بالمئة في ربح الربع الثاني من العام متجاوزا توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان إن ارتفاع دخل الرسوم عزز إيرادات الربع الثاني بنحو 3.9 بالمئة.

وأوضح أكبر بنك إسلامي في أبوظبي أنه حقق صافي ربح بلغ 551.6 مليون درهم (150.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 507.3 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقعت أرقام كابيتال صافي ربح قدره 526 مليون درهم بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس 494 مليون درهم.

وجنب مصرف أبوظبي الإسلامي مخصصات إجمالية بلغت 216.4 مليون درهم في الربع الثاني بانخفاض 7.5 بالمئة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 