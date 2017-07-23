أملاك تدعم بورصة دبي وقطر تتراجع من قرب مستوى ما قبل الأزمة

من أندرو تورشيا

دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - دفع ارتفاع سهم أملاك للتمويل الإسلامي بورصة دبي للصعود اليوم الأحد بينما تراجعت البورصة القطرية بعدما لم تشر الأحداث في مطلع الأسبوع إلى إحراز تقدم صوب حل الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة ودول مجاورة.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة مع صعود سهم أملاك 3.6 في المئة إلى 1.16 درهم، ليغلق فوق متوسطه في 200 يوم للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني وكان الأكثر تداولا في السوق. وقفز السهم 14.3 في المئة يوم الخميس.

وعزا متعاملون هذا الصعود إلى إعلان داماك العقارية الأسبوع الماضي بأنها دخلت في شراكة مع أملاك لبيع عقار ثان للعملاء. ورغم ذلك، لم يدل الشركاء بمزيد من التفاصيل لكن كثيرا من المستثمرين أقبلوا على شراء الأسهم لمجرد أنها اكتسبت قوة دفع. وارتفع سهم داماك 1.8 في المئة.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.2 في المئة. وسجل البنك انخفاضا بلغ 10.4 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام إلى 1.01 مليار درهم (275.2 مليون دولار) مقابل متوسط توقعات ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز عند 1.11 مليار درهم.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة حيث أظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب غير العرب استمروا في بيع أسهم قطرية أكثر مما اشتروا بينما شهدت حيازات المستثمرين الخليجيين مزيدا من الاتخفاض.

وفي الأسبوع الماضي، تعافى المؤشر القطري إلى دون مستوى إغلاقه في الرابع من يونيو حزيران بأربعة في المئة قبل يوم من قيام السعودية وثلاث دول عربية أخرى بقطع العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة. وأظهرت النتائج المالية للشركات وبيانات الاقتصاد الكلي منذ ذلك الحين أن الأزمة أضرت اقتصاد قطر لكن بدرجة أقل مما كان يخشاه الكثيرون.

ورغم ذلك، دعا أمير قطر في كلمة ألقاها يوم الجمعة إلى الحوار لكنه لم يظهر علامة واضحة على مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة.