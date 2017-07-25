تراجع بورصتي دبي وقطر في التعاملات المبكرة

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - سجلت بورصات الخليج أداء ضعيفا بشكل عام اليوم الثلاثاء وتراجع مؤشرا بورصتي دبي وقطر في المعاملات المبكرة.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة متأثرا بنزول سهم إعمار العقارية، وهو من الأسهم القيادية، بنسبة 0.7 في المئة.

وارتفع سهم دو للاتصالات 0.5 في المئة فقط بعدما أعلنت تسجيل أرباح فصلية 446.6 مليون درهم (122 مليون دولار) دون تغير يذكر عنه قبل عام ولكنها تزيد كثيرا عن التوقعات. وتوقع بنك سيكو البحرين ربحا 373.2 مليون درهم والمجموعة المالية هيرميس 409.3 مليون درهم.

وأنهت هذه النتائج موجة تراجع في الأرباح إذ سجلت الشركة انخفاضا في أرباحها على أساس سنوي في الأرباع العشرة السابقة. وارتفعت الإيرادات عن مستواها قبل عام في حين استقرت توزيعات الأرباح في النصف الأول.

وكان سهما شركتي تأمين إسلاميتين هما الأكثر تداولا في البورصة على غير المعتاد، إذ صعد سهم الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 5.5 في المئة ودبي الإسلامية للتأمين 11.5 في المئة.