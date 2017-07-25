استقرار معظم بورصات الشرق الأوسط والنتائج المالية تضغط على السعودية

من أندرو تورشيا

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - ضغطت نتائج مالية ضعيفة لشركات، بفعل سياسات التقشف في السعودية وتباطؤ النمو الاقتصادي، على بورصة المملكة اليوم الثلاثاء بينما استقرت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 بالمئة في تعاملات هزيلة. وهبط سهم الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) 5.6 بالمئة بعدما انخفض صافي الأرباح الفصلية للشركة إلى 153.9 مليون ريال (41 مليون دولار) من 487.1 مليون ريال قبل عام مع تراجع الإيرادات أيضا. وأشارت البحري إلى تراجع الأسعار الفورية للنقل البحري وارتفاع تكلفة وقود السفن.

وانخفض سهم اليمامة للصناعات الحديدية 4.9 بالمئة بعدما أعلنت الشركة ربحا فصليا بلغ 17.2 مليون ريال، انخفاضا من 67.9 مليون ريال، مع تراجع حاد في المبيعات.

وهبط سهم الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 2.8 بالمئة بعدما انخفضت الأرباح الفصلية للشركة إلى 204.3 مليون ريال من 302.3 مليون ريال مع تراجع المبيعات.

وانخفض سهم مجموعة شاكر، وهي موزع للأجهزة المنزلية، 6.4 بالمئة بعدما تحولت الشركة إلى تسجيل خسارة فصلية صافية مع تراجع حاد في المبيعات.

لكن سهم الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) ارتفع 0.3 بالمئة بعدما زادت الأرباح الفصلية للشركة إلى 37.8 مليون ريال من 23 مليون ريال.

وصعد سهم دلة للخدمات الصحية القابضة 0.9 بالمئة بعدما ارتفع الربح الفصلي للشركة إلى 70 مليون ريال من 54.1 مليون ريال.