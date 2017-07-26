آداء متباين لبورصات الشرق الاوسط وتعافي النفط لا يقدم دعما كبيرا

من أندرو تورشيا

دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - تباينت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط في نطاقات محدودة اليوم الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر تجاه الإعلانات المرتقبة لنتائج الشركات للربع الثاني من العام وهو ما أضعف التأثير الإيجابي لتعافي أسعار النفط.

وواصلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت الارتفاع فوق مستوى 50 دولارا للبرميل في تعاملات بعدما صعدت بأكثر من ثلاثة في المئة أمس الثلاثاء. لكن الكثير من المستثمرين مشغولون بموسم النتائج وهو حتى الآن غير مشجع للأسواق.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة في تعاملات هزيلة. وارتفعت معظم أسهم البتروكيماويات على خلفية صعود أسعار النفط. وقفز سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 4.1 بالمئة بعدما قالت الشركة إن ربحها الفصلي قفز إلى أكثر من أربعة أضعاف إلى 59.8 مليون ريال (15.9 مليون دولار) متجاوزا متوسط توقعات المحللين البالغ 33.49 مليون ريال.

لكن سهم التصنيع الوطنية (تصنيع) هبط 4.9 بالمئة بعدما سجلت الشركة زيادة بلغت 7 بالمئة فقط في صافي ربح الربع الثاني من العام إلى 93.6 مليون ريال أو أقل من توقعات المحللين البالغة 129.7 مليون ريال.

وارتفع سهم المتحدة للأكترونيات لمتاجر التجزئة 5.6 بالمئة بعدما زاد صافي الربح الفصلي للشركة إلى 43.4 مليون ريال من 11 مليون ريال وهو تقريبا ضعفي توقعات المجموعة المالية هيرميس والأهلي المالية. واشارت الشركة إلى زيادة مبيعات وهوامش أرباح بعض المنتجات.

وانخفض سهم بنك ساب 0.4 بالمئة بعدما سجل المصرف هبوطا بلغ 1.9 في المئة في صافي ربح الربع الثاني ليصل إلى 1.13 مليار ريال عند الحد الأعلى لتوقعات المحللين الذين توقعوا 1.01 مليار ريال.

وفي دولة الإمارات، زاد مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة في حجم تداول محدود. واستمر سهما الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، اللذان هيمنا على حجم التعاملات مع ارتفاعهما الكبير في الجلسة السابقة، نشطين لكنهما انخفضا بشكل طفيف.