Wed 9 Aug 2017 | 13:26 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

دانة غاز الإماراتية ستعول على "نتائج إجراءات التقاضي" لإعادة هيكلة صكوك

Mon Jul 31, 2017 6:31am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 31 يوليو تموز (رويترز) - قالت دانة غاز المدرجة في أبوظبي اليوم الاثنين إنها ستعول على "نتائج إجراءات التقاضي" فيما يخص إعادة هيكلة صكوكها المستحقة البالغة قيمتها 700 مليون دولار، وإنها ألغت عرضا لاستبدال الصكوك بأدوات مالية جديدة.

كانت الشركة العاملة في إنتاج الطاقة عرضت استبدال صكوكها الحالية، التي تعتبرها غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة، بأدوات جديدة تقول إنها تعكس أيضا تحسن موقفها المالي.

لكن الشركة قالت إنها، مع رفض حملة الصكوك محاولات متابعة هذا العرض والتوصل إلى اتفاق بالتراضي لإعادة هيكلة الصكوك، اجتمعت مع ممثلين عن لجنة حملة الصكوك في 27 يوليو تموز لإبلاغهم أن العرض السابق لاستبدال الصكوك لم يعد واردا في الوقت الحالي. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 