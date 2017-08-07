البنوك ترفع بورصتي السعودية ومصر لكن سامبا ينخفض بعد النتائج

من سيلين أسود

دبي 7 أغسطس آب (رويترز) - ساهم قطاع البنوك في دعم بورصتي السعودية ومصر اليوم الاثنين مع تأثر المستثمرين بالمعنويات الإيجابية في البورصات العالمية بينما شهدت أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط تحركات محدودة.

وقال سمسار في الرياض "بتجاوزنا معظم النتائج الفصلية يتطلع المستثمرون إلى محفزات جديدة والتفاؤل المحيط بالأسواق العالمية هو تلك المحفزات."

وأعلن 60 بنكا من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الست نتائج الربع الثاني من العام حتى الآن، وقال المحللون في يو كابيتال العمانية إن إجمالي صافي ربح القطاع في الربع الثاني بلغ 7.85 مليار دولار بزيادة 4.7 بالمئة عنه قبل عام.

وسجلت البنوك في الإمارات العربية المتحدة أكبر زيادة عند 18.4 بالمئة، بينما هبط إجمالي صافي ربح البنوك السعودية 2.2 بالمئة إلى 2.68 مليار دولار.

وأعلنت مجموعة سامبا المالية، أحدث بنك سعودي تصدر نتائجه، أمس عن ربح بلغ 1.27 مليار ريال (339 مليون دولار) متوافقة بشكل عام مع توقعات المحللين وبانخفاض بلغ 3.3 بالمئة على أساس سنوي.

وهبط سهم سامبا 3.8 بالمئة بعدما قفز 3.4 بالمئة في الجلسة السابقة بفعل أنباء أن مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 0.75 ريال للسهم عن النصف الأول من العام.

وارتفعت معظم أسهم البنوك السعودية الأخرى مع صعود سهم البنك الأول 1.9 بالمئة. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق 0.3 بالمئة.