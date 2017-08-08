تباين أداء بورصتي الإمارات في التعاملات المبكرة والسوق القطرية تتراجع

دبي 8 أغسطس آب (رويترز) - تباين أداء البورصتين الرئيسيتين بالإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم العربية للطيران بقوة بفضل أرباح فاقت التوقعات في الربع الثاني وتراجعت السوق القطرية.

وارتفعت أسهم العربية للطيران 6.5 في المئة لتهيمن على أكثر من ثلث حجم التداولات في السوق بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة زيادة صافي ربحها في الربع الثاني 19.2 في المئة إلى 150.7 مليون درهم (41.03 مليون دولار). كانت المجموعة المالية هيرميس وبنك سيكو البحرين توقعا أن تحقق الشركة صافي ربح قدره 95.9 مليون درهم و 96.3 مليون درهم.

لكن مؤشر سوق دبي صعد 0.1 في المئة فقط في الوقت الذي فاقت فيه الأسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة من حيث العدد بواقع 14 سهما مقابل ثمانية.

وانخفضت أسهم أملاك للتمويل 1.8 في المئة بعد أن تحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح محدود بعد خسارة تكبدتها قبل عام.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.1 في المئة في الوقت الذي انخفضت فيه أسهم دانة غاز 3.1 في المئة. ومن المتوقع أن تعلن الشركة نتائج أعمالها اليوم.