بورصة السعودية ترتفع بدعم صافولا وسهم العربية للطيران يقفز في دبي

من أندرو تورشيا

دبي 8 أغسطس آب (رويترز) - دفع صعود سهم مجموعة صافولا للصناعات الغذائية البورصة السعودية لتحقيق أداء أفضل من أسواق المنطقة التي شابها الضعف بشكل عام اليوم الثلاثاء، بينما قفز سهم العربية للطيران في دبي بفضل النتائج المالية لشركة الطيران المنخفض التكلفة في الربع الثاني من العام.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة مع ارتفاع سهم صافولا أربعة في المئة في أكثف تداول له فيما يزيد على شهر. وشهد السهم صعودا في الأيام القليلة الماضية.

وارتفع سهم صافولا رغم هبوط الأرباح الفصلية للشركة إلى 229.3 مليون ريال (61.1 مليون دولار) من 253.5 مليون ريال قبل عام مع انخفاض المبيعات. وقال محللون لدى الأهلي كابيتال إن هبوط الأرباح يرجع إلى أسباب من بينها تقلص هوامش أرباح التجزئة.

وانخفض سهم أسمنت نجران 0.3 في المئة بعدما سجلت الشركة خسارة فصلية بلغت 4.2 مليون ريال مقابل ربح قدره 33.9 مليون ريال قبل عام.

وزاد سهم مجموعة الطيار للسفر 0.6 في المئة رغم انخفاض صافي ربح الشركة في الربع الثاني إلى 212 مليون ريال من 297 مليون ريال قبل عام، حيث جاء ذلك دون توقعات الأهلي كابيتال والجزيرة كابيتال البالغة 229 مليونا و237.5 مليون ريال على الترتيب.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، لكن سهم العربية للطيران قفز 5.6 في المئة في أكثف تداول له منذ فبراير شباط، وشكل ما يزيد عن ثلث إجمالي حجم التعاملات في السوق.

وسجلت شركة الطيران الاقتصادي زيادة 19.2 في المئة في صافي ربح الربع الثاني إلى 150.7 مليون درهم (41.03 مليون دولار) متجاوزة توقعات المجموعة المالية هيرميس وسيكو البحرين البالغة 95.9 مليون درهم و96.3 مليون درهم على الترتيب.