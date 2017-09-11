بورصة قطر تهبط لأدنى مستوياتها في 19 شهرا وسهم ساب يصعد في السعودية

من أندرو تورشيا

دبي 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبطت بورصة قطر إلى أدنى مستوياتها في 19 شهرا اليوم الإثنين بينما تباينت أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط، رغم صعود سهم بنك ساب في الرياض.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.6 بالمئة إلى 8532 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ يناير كانون الثاني 2016 في ظل موجة بيع للأسهم فاقت فيها الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة بواقع 27 إلى 9.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 2 بالمئة بينما هبط سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 4.4 في المئة.

وتضررت السوق بفعل الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها والتي اندلعت في أوائل يونيو حزيران.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة مع ارتفاع حجم التداول. وصعد سهم نماء للكيماويات 2.1 بالمئة إلى 21.90 ريال بعد أن كان سجل ققزة بلغت 9.5 بالمئة في تداول مكثف غير معتاد أمس الأحد.

وارتفع سهم بنك ساب 2.6 بالمئة إلى 28.15 ريال بعدما رفع مورجان ستانلي تقييمه للسهم إلى توصية ”بزيادة الوزن النسبي في المحفظة الاستثمارية“ من توصية ”بوزن مساو لبقية مكونات المحفظة الاستثمارية“، كما رفع سعره المستهدف إلى 32.50 ريال من 31 ريالا.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة. وصعد سهم الاتحاد العقارية 0.9 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق، بينما ارتفع سهم ديار للتطوير 0.8 في المئة.

وكشفت ديار في إشعار للبورصة اليوم الإثنين النقاب عن مشروعها الجديد ”ساوث باي“ بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار) ويضم وحدات سكنية وفندقية وطرحته الشركة في معرض سيتي سكيب بدبي.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 بالمئة، لكن سهم أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك) قفز 4.1 بالمئة في تداول ضعيف. وذكرت رويترز أمس الأحد نقلا عن مصادر أن مجلس أبوظبي للاستثمار يدرس بيع حصته البالغة نحو 24 بالمئة في أدنيك، مع إبداء أليانز وشركات أخرى اهتماما مبدئيا بشرائها.

وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 بالمئة في تداول نشط بعد أنباء بأن المعدل السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هبط إلى 31.9 بالمئة في أغسطس آب من 33 بالمئة في يوليو تموز. وإذا استمر التضخم في الانحسار، فربما يتيح ذلك للبنك المركزي تيسير السياسة النقدية في وقت لاحق هذا العام.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 7411 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 3654 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 4438 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 1.6 في المئة إلى 8532 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 13533 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.01 في المئة إلى 6927 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.5 في المئة إلى 1311 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 5039 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)