بورصة قطر تهبط لأدنى مستوياتها في 52 شهرا

من أندرو تورشيا

دبي 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبطت بورصة قطر إلى أدنى مستوياتها في 52 شهرا اليوم الثلاثاء وسط مبيعات من مستثمرين أجانب، بينما تراجع سهم البنك السعودي الفرنسي في الرياض بعدما اتفق مصرف كريدي أجريكول الفرنسي على بيع حصة قدرها 16.2 بالمئة في البنك إلى شركة المملكة القابضة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 بالمئة إلى 8472 نقطة. وأظهرت بيانات البورصة أن مستثمرين من خارج المنطقة باعوا مجددا أسهما قطرية أكثر مما اشتروا.

وهبط سهم الملاحة القطرية 5.6 بالمئة وسهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.8 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة مع هبوط سهم البنك السعودي الفرنسي 4.2 بالمئة إلى 31.60 ريال، لكن سهم المملكة القابضة قفز 5.1 بالمئة.

وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا تقريبا. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7 بالمئة مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية، إثنين في المئة. ويشهد السهم إتجاها نزوليا منذ أوائل أغسطس آب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 بالمئة، لكن سهم مصر للألمنيوم قفز عشرة في المئة بعدما قالت الشركة إنها تدرس زيادة طاقة الإنتاج السنوية من المعدن بنحو 250 ألف طن. كما وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المصرح به إلى خمسة مليارات جنيه مصري (284 مليون دولار) من مليار جنيه، وقال إنه سيوزع سهما واحدا مجانا مقابل كل سهم قائم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 7400 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 3648 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.7 في المئة إلى 4470 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 8472 نقطة.

مصر.. نزل المؤشر 0.4 في المئة إلى 13484 نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 6906 نقاط.

البحرين.. نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 1308 نقاط.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 5011 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)