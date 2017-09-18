استقرار بورصة أبوظبي وارتفاع دبي وتراجع قطر في التعاملات المبكرة

دبي 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - استقرت بورصة أبوظبي في حين ارتفعت بورصة دبي وتراجعت سوق الأسهم القطرية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر الأسهم القطرية في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم قطر للتأمين بعد أن أعلنت الشركة عن إغلاق فرعها في أبوظبي بسبب الأزمة الدبلوماسية في المنطقة.

وتراجع مؤشر الأسهم القطرية على مدى الجلسات العشر السابقة.

وانخفضت أسهم قطر للتأمين 4.6 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنه تعذر تجديد رخصة فرعها في أبوظبي. وقالت الشركة إن فرعها في الإمارات يزاول أعماله منذ 2002 وإنها ”كانت تكتتب من إجمالي أقساط تأمين متنوعة تقدر بنحو 110 ملايين ريال“ (30.2 مليون دولار).

وجه الخبر ضربة جديدة للأسهم القطرية حيث دفع أسهم 14 شركة كبيرة أخرى للانخفاض ليهبط المؤشر الرئيسي واحدا بالمئة. وحتى أمس الأحد تراجع المؤشر 15.6 بالمئة منذ قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في أوائل يونيو حزيران.

وقال مدير صندوق استثمار في المنطقة ”السوق في حالة سقوط حر في الوقت الحالي ولا أرى نهاية لذلك إلى أن تتضح كيفية حل الأزمة“.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي 0.3 بالمئة حيث زادت أسهم إعمار العقارية 1.5 بالمئة وأسهم بنك دبي الإسلامي 0.7 بالمئة. واستقر مؤشر بورصة أبوظبي. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)