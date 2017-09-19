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#AE Debt News
19 أيلول سبتمبر 2017 / 11:45 / منذ شهر واحد

تأجيل نظر قضية صكوك دانة الإماراتية في لندن حتى الخميس

صحفيو رويترز

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لندن 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - أجل قاض بالمحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء إلى الخميس نظر قضية تتعلق بصلاحية صكوك أصدرتها شركة دانة غاز الإماراتية وتحمل في طياتها تداعيات على قطاع التمويل الإسلامي.

يأتي قرار القاضي بعدما قال محامو دانة إنه لم يتسن إحراز تقدم نظرا لأن موكلهم لم يكن حاضرا بعد أن حصل مساهمو دانة غاز يوم الأحد على قرار من محكمة إماراتية بوقف إجراءات التقاضي في بريطانيا.

وقال قاضي محكمة لندن العليا جورج ليجات إنه قد يرى إكمال نظر القضية خلال أسبوعين سواء حضر جميع الأطراف أو لم يحضروا. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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