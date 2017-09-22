قاض: قضية صكوك دانة غاز في لندن ستمضي رغم أمر قضائي إماراتي

لندن 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - تعتزم المحكمة العليا في لندن المضي قدما في قضية تنظرها بشأن صلاحية صكوك قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز الإماراتية يوم الاثنين رغم صدور أمر من محكمة إماراتية حصل عليه بعض مساهمي الشركة ببطلان إجراءات التقاضي في بريطانيا.

وقال القاضي جورج ليجات إن بلاك روك، المنكشفة على السندات الإسلامية لدانة غاز، ستقدم دفوعها بشأن القضية يوم الاثنين.

وبعد ذلك سيتم تأجيل القضية حتى 12 أكتوبر تشرين الأول انتظارا لما إذا كانت المحكمة الإماراتية في الشارقة ستسحب الأمر الصادر عنها.

وإذا لم تسحب المحكمة الأمر القضائي، يقول القاضي إنه قد يتجه مباشرة لإصدار حكم في القضية التي يتابعها قطاع التمويل الإسلامي عن كثب. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)