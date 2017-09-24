FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#AE Company News 2
24 أيلول سبتمبر 2017 / 06:38 / منذ 21 يومًا

لمحة -دانة غاز يهبط مع استئناف نظر دعوى الصكوك في لندن الاثنين

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

24 سبتمبر أيلول (رويترز) -

* تراجع سهم دانة غاز 1.3 بالمئة إلى 0.77 درهم في أول عشر دقائق من التداولات.

* بعد عدة تأجيلات الأسبوع الماضي، من المقرر أن تستأنف المحكمة العليا بلندن غدا الاثنين نظر القضية المتعلقة بصحة صكوك قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها دانة وذلك غاز رغم قرار محكمة إماراتية بمنع دانة وبعض دائنيها من المشاركة في تلك الدعوى.

* كانت دانة قالت في يونيو حزيران إنها لن تسدد قيمة صكوك قائمة لأنها أصبحت لاغية بموجب القانون الإماراتي.

* سهم الشركة شهد تقلبات لعدة أيام قبيل نظر القضية وأغلق منخفضا 1.3 بالمئة يوم الأربعاء.

* مؤشر أسهم أبوظبي منخفض 0.1 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.