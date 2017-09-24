دانة غاز يهبط قبيل استئناف نظر دعوى الصكوك في لندن وقطر ترتفع

دبي 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - تراجع سهم دانة غاز المدرجة في أبوظبي تراجعا حادا في المعاملات المبكرة اليوم الأحد بفعل أنباء عن مضي محكمة في لندن قدما في نظر دعوى بشأن صكوك للشركة في حين تباين أداء سائر بورصات المنطقة.

وفقد سهم دانة غاز 3.9 بالمئة. وبعد عدة تأجيلات الأسبوع الماضي، من المقرر أن تستأنف المحكمة العليا في لندن غدا الاثنين نظر دعوى بشأن صحة صكوك قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز. كانت دانة قالت في يونيو حزيران إنها لن تسدد قيمة تلك الصكوك لأنها أصبحت لاغية بموجب القانون الإماراتي.

تنظر محاكم بالإمارات وبريطانيا في القضية ويأمل حملة الصكوك أن تصدر محكمة لندن حكما يوقف عمليا الحملة القانونية التي تباشرها دانة غاز في البلدين.

وتأثرت الأسواق الخليجية عموما بالتوترات المتصاعدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ليهبط مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة.

وانخفض مؤشر دبي 0.5 بالمئة أيضا مع تراجع 18 سهما وارتفاع أربعة فقط.

لكن مؤشر قطر، الذي يكافح لتجاوز التراجعات الناتجة عن الأزمة الدبلوماسية مع أربع دول عربية أخرى الدائرة منذ أوائل يونيو حزيران، ارتفع 0.7 بالمئة.

وارتفع سهم مصرف الريان الإسلامي 3.2 بالمئة وسهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1.8 بالمئة في المعاملات الصباحية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)