انخفاض بورصات الإمارات وقطر في التعاملات الصباحية

دبي 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجعت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين كما انخفضت السوق القطرية.

وفي دبي، نزل المؤشر 0.9 بالمئة لأسباب من بينها المخاوف المرتبطة بالوضع في السعودية، إذ هبط سهما إعمار العقارية 1.2 بالمئة وداماك العقارية واحدا بالمئة. والسعوديون من كبار المستثمرين في السوق العقارية بدبي.

وارتفع سهم شعاع كابيتال ارتفاعا حادا في البداية بعدما أعلنت الشركة تحقيق صافي ربح عائد للمساهمين قدره 23 مليون درهم (6.3 مليون دولار) في الربع الثالث من العام مقارنة مع خسارة بلغت 35.5 مليون درهم قبل عام.

لكن السهم عاود الانخفاض ليسجل تراجعا 1.8 بالمئة. وكان المستثمرون دفعوا السهم للارتفاع كثيرا في الأيام القليلة الماضية توقعا لنتائج قوية.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 بالمئة مع هبوط سهم الدار العقارية 1.7 بالمئة.

ونزل مؤشر البورصة القطرية 0.8 بالمئة مع انخفاض سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 3.4 بالمئة في أنشط تداولات له خلال أشهر.