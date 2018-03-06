بورصة بدبي تطلق عقد ذهب إسلاميا فوريا هذا الشهر

6 مارس آذار (رويترز) - تعتزم بورصة دبي للذهب والسلع إطلاق عقد ذهب فوري جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بنهاية مارس آذار بهدف الاستفادة من طلب مستثمري التمويل الإسلامي على المعدن في الشرق الأوسط.

وقالت البورصة إنها عينت انتل اف.سي ستون كصانع سوق للعقد المدعوم بسبائك المعدن ويعد الأول من نوعه لبورصة في المنطقة.

وأُطلق عدد من منتجات الذهب الإسلامية منذ العام الماضي بعد أن أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي مقرها البحرين قواعد تغطي استخدام المعدن.

وبدأت بورصة دبي للذهب والسلع ومجموعة عائض دعجم السعودية وضع العقد في أغسطس آب من العام الماضي وقد نال شهادة اعتماد من أماني للاستشارات.