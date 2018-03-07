طيران الإمارات تفوض بنوكا لترتيب جولة ترويجية قبل إصدار صكوك محتمل

7 مارس آذار (رويترز) - قالت طيران الإمارات اليوم الأربعاء إنها فوضت بنوكا لتولي التنسيق العالمي وترتيب جولة ترويجية عالمية للقاء مستثمري أدوات الدخل الثابت تبدأ في الثامن من مارس آذار.

وأوضحت طيران الإمارات في بيان أن الجولة قد يعقبها إصدار صكوك بالحجم القياسي وفقا لظروف السوق، وأن حصيلتها ستستخدم في تمويل الأغراض العامة للشركة.

وأضافت أنها عينت سيتي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين للجولة الترويجية بينما فوضت البنكين بجانب مصرف أبوظبي الإسلامي وبي.ان.بي باريبا وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان ونور بنك لترتيب اللقاءات.