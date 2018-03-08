مسؤول: إمارة الشارقة تبيع صكوكا بمليار دولار

دبي 8 مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول حكومي لرويترز اليوم الخميس إن حكومة الشارقة، ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جمعت مليار دولار عبر إصدار صكوك لأجل عشرة أعوام في أكبر صفقة للإمارة بأسواق الدين.

جرى إطلاق إصدار السندات الإسلامية، وهو الأول ضمن برنامج الصكوك الجديد للإمارة، بسعر استرشادي مبدئي عند 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لأجل عشرة أعوام ثم جرى خفضه إلى 135 نقطة أساس. وتم تسعير الإصدار أمس الأربعاء.

وقال توم كوتشفارا مستشار إدارة الدين لحكومة الشارقة في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه بهذا التعسير ”تجنبنا دفع أي علاوة إصدار جديدة رغم التقلبات المستمرة التي نشهدها في الأسواق المالية العالمية“.

وأضاف ”اختيارنا لأكبر حجم ممكن للإصدار وأطول أجل له من بين الخيارات المتاحة لنا استند إلى المردود الإيجابي القوي لأنشطتنا التسويقية“.

وتجاوز الطلب على الإصدار 2.4 مليار دولار، وفقا لنشرة آي.إف.آر.

وتمثل الصكوك ثاني إصدار إسندات من الشارقة منذ بداية العام، حيث سبقه إصدار بقيمة ملياري يوان (316 مليون دولار) لأجل ثلاثة أعوام في سوق سندات الباندا الصينية في فبراير شباط.

تولت ترتيب إصدار الصكوك بنوك دبي الإسلامي وإتش.إس.بي.سي ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد.