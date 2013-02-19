مساهمو دانة يصوتون على خطة إعادة هيكلة الصكوك في 14 مارس

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - يصوت مساهمو دانة غاز المدرجة في أبوظبي يوم 14 مارس آذار على خطة لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 920 مليون دولار بعد تخلفها عن سداد قيمة السندات الإسلامية عند استحقاقها العام الماضي.

وأصبحت دانة أول شركة في الإمارات العربية المتحدة تتأخر عن سداد سندات مستحقة في 31 أكتوبر تشرين الأول لكنها اتفقت بعد أسبوع من ذلك على شروط جديدة مع لجنة تمثل حملة الصكوك الذين من بينهم مجموعة أشمور وشركة بلاكروك للاستثمار.

وتأثرت الشركة سلبا بتأخر تسلم مستحقات عن كميات من الغاز وردتها في مصر ومنطقة كردستان العراق. وفي أوائل ديسمبر كانون الأول بلغت قيمة مستحقات دانة 220 مليون دولار و350 مليون دولار على الترتيب بحسب بيان للشركة في ذلك الحين.

وبموجب الخطة تسدد الشركة التي مقرها الشارقة 70 مليون دولار نقدا ويوزع المبلغ الباقي - 850 مليون دولار - مناصفة بين إصداري صكوك جديدة لأجل خمس سنوات أحدهما عادي والآخر قابل للتحويل إلى أسهم مع كوبون ثمانية بالمئة في المتوسط.

كان الرئيس التنفيذي لنفط الهلال وهي أكبر مساهم في دانة بحصة نسبتها 20 بالمئة أبلغ رويترز في يناير كانون الثاني أن الشركة ستدعم خطة إعادة الهيكلة.