طيران الإمارات تطلق صكوكا بمليار دولار

دبي 12 مارس آذار (رويترز) - قالت بنوك إن طيران الإمارات أطلقت سندات إسلامية بقيمة مليار دولار اليوم الثلاثاء وذلك عند الحد الأدنى لنطاق السعر الاسترشادي.