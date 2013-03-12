مقدمة 1-طيران الإمارات تطلق صكوكا بمليار دولار

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دبي 12 مارس آذار (رويترز) - اطلقت طيران الإمارات سندات إسلامية بقيمة مليار دولار اليوم الثلاثاء وذلك عند الحد الأدنى لنطاق السعر الاسترشادي ما يشير لطلب جيد على الإصدار.

وقالت البنوك المرتبة ان متوسط الأجل المرجح للصكوك التي تستحق في 2023 خمس سنوات والسعر 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لخمس سنوات.

واطلق الاصدار عند الحد الادني لمعدل الربح الاسترشادي الذي أعلن في وقت سابق اليوم وقال مرتبو الاصدار في احدث بيانات إن طلبات الاكتتاب أعلى من المعروض بما في ذلك طلب قوي على الاكتتاب من مستثمرين في المنطقة.

وقد يكون السعر الاسترشادي الذي اعتبره مستثمرون سخيا حافزا للطلب على الإصدار. وقالت مصادر في السوق إن الاصدار يجري تداوله بالفعل في السوق غير الرسمية بأسعار أعلى.

وكانت طيران الإمارات اتجهت إلى أسواق السندات العالمية في يناير كانون الثاني بإصدار يسدد على دفعات بلغت قيمته 750 مليون دولار لكن الاستجابة جاءت محدودة نظرا لضعف الثقة بالسوق في ذلك الوقت.

ووفقا لبيانات تومسون رويترز فإن هذه السندات التي تستحق عام 2025 وتحمل كوبون 4.5 في المئة تتداول بسعر 99.8 سنت لكل دولار اليوم الثلاثاء بعائد 4.5 بالمئة.

ونظرا لان اجل استحقاق الصكوك الجديدة يقل عامين يتوقع مصرفيون ان يقل السعر مقارنة بسندات تقليدية.