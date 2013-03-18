موبيوس يدير صندوقا إسلاميا يركز على آسيا لفرانكلين تمبلتون

دبي 18 مارس آذار (رويترز) - يدخل مارك موبيوس أحد أشهر المستثمرين في الاسواق الناشئة صناعة التمويل الإسلامي ما يبرز تنامي جاذبية القطاع.

وسيرأس موبيوس صندوق تمبلتون للنمو المتوافق مع الشريعة في اسيا وهو احد ثلاثة ادوات استثمار إسلامية تطلقها فرانكلين تمبلتون للاستثمار بحلول نهاية الشهر الحالي.

ويبلغ رأس المال الأولي للصندوق الجديد خمسة ملايين دولار وهو ضئيل مقارنة بصناديق اعتاد موبيوس ادارتها برأسمال يصل لمليارات الدولارات ولكن موبيوس اصر اليوم الإثنين على ان القطاع يمتلك امكانات ستسهم في تحقيقه نموا هائلا في السنوات المقبلة.

وقال موبيوس الرئيس التنفيذي لمجموعة تمبلتون للاسواق الناشئة " اعتقد ان (مستقبل) الصكوك واعد جدا وان صندوق اسيا ينبغي ان يكون بمئات الملايين من الدولارات ساصاب بخببة أمل إذا لم احصل على هذا الحجم من الأموال."

وأضاف انه حين بدأ في تغطية الاسواق الناشئة في الثمانينات لم يكن هناك سوي شركتين تدرسان العمل المنطقة والان يوجد مئات الشركات تدير صولا بمليارات الدولارات .

ويركز صندوق نمو اسيا علي استثمارات متصلة بالسلع لاسيما شركات النفط فضلا عن شركات القطاع الاستهلاكي.

وادارت فرانكلين تمبلتون اصوالا عالمية متوافقة مع الشريعة قيمة 1.1 مليار دولار حتى 30 يونيو حزيران ضمن حجم انشطتها البالغ 813.8 مليار دولار حتى نهاية 2012.