مركز دبي للسلع المتعددة يستعد لإطلاق منصة تداول إسلامية

من برناردو فيزكاينو

دبي 20 مارس آذار (رويترز) - يستعد مركز دبي للسلع المتعددة الحكومي لإطلاق منصة لتداول السلع متوافقة مع الشريعة تتيح للبنوك الإسلامية بمنطقة الخليج إدارة تدفقاتها النقدية في المدى القصير.

وتسمح منصة "تريد فلو" التي يعكف المركز على تطويرها بتداول شهادات ملكية السلع المودعة بالمخازن.

وحسب الشريعة لا يجوز للبنوك الإسلامية المشاركة بأسواق ما بين البنوك التي تعمل بالفائدة المحرمة شرعا ولذا عانت من عدم وفرة أدوات إدارة السيولة.

ويأمل مركز السلع المتعددة أن تسهم منصته في حل هذه المشكلة كون شهادات ملكية البضائع قائمة على تداول حقيقي لأصول مادية وهو مبدأ مهم في التمويل الإسلامي.

وقال بول بوتس مدير المنصة لرويترز "ما أسسناه هو بديل مختلف تماما عما هو قائم... هي أصول تنتقل ملكيتها فعليا. تستطيع الهيئات الشرعية (للبنوك الإسلامية) التأكد من هذا وجميع العقود قياسية."

وأضاف "أدركنا النقص في أدوات سوق النقد المتوافقة مع الشريعة وهذا يراكم كميات ضخمة من السيولة لدى البنوك الإسلامية."

ويشغل المركز منصة تداول تقليدية لشهادات ملكية السلع منذ سنوات. وتتيح المنصة الإسلامية الجاري إنشاؤها متابعة انتقال ملكية السلع بما يطمئن بوجود عمليات بيع حقيقية.