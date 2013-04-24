مشرق كابيتال تخطط لإطلاق صندوق استثمار إسلامي بمئة مليون دولار في الربع/3

دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مشرق كابيتال إن الشركة تخطط لإطلاق صندوق إسلامي للاستثمار في أسواق الأسهم في منطقة الخليج برأسمال يصل إلى مئة مليون دولار في الربع الثالث مع تراجع عائد أسواق السندات.

وقال عبد القادر حسين لرويترز في مؤتمر لموقع زاوية عن إدارة الأصول في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء "نعتقد أن هناك طلبا على الأسهم المتوافقة مع الشريعة ذات التوزيعات المرتفعة" خصوصا مع الانخفاض الشديد لأسعار الفائدة حاليا.

وأضاف "للأسهم عائد جذاب جدا في هذه المنطقة."

وتأمل الوحدة الاستثمارية التابعة لبنك المشرق في جمع ما بين 75 ومئة مليون دولار لإطلاق الصندوق وسيستثمر البنك 20 مليون دولار فيه.