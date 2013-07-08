تمويل الإماراتية تلغي إدراج أسهمها ببورصة دبي

كان بنك دبي الإسلامي قال في يناير كانون الثاني إنه يعتزم الاستحواذ بالكامل على تمويل التي يملك 58.2 بالمئة منها وذلك عن طريق اتفاق لمقايضة الأسهم بحيث يحصل كل من مساهمي تمويل على عشرة أسهم في البنك مقابل كل 18 سهما يملكونها في الشركة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)