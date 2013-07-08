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تمويل الإماراتية تلغي إدراج أسهمها ببورصة دبي

Mon Jul 8, 2013 5:39am GMT
 
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دبي 8 يوليو تموز (رويترز) - قالت تمويل للرهن العقاري الإسلامي اليوم الاثنين إن مساهميها أقروا إلغاء إدراج أسهم الشركة ببورصة دبي مما يمهد السبيل أمام استحواذ بنك دبي الإسلامي عليها.

كان بنك دبي الإسلامي قال في يناير كانون الثاني إنه يعتزم الاستحواذ بالكامل على تمويل التي يملك 58.2 بالمئة منها وذلك عن طريق اتفاق لمقايضة الأسهم بحيث يحصل كل من مساهمي تمويل على عشرة أسهم في البنك مقابل كل 18 سهما يملكونها في الشركة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 