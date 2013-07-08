مقدمة 1-تمويل الإماراتية تلغي إدراج أسهمها ببورصة دبي

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دبي 8 يوليو تموز (رويترز) - قالت تمويل للرهن العقاري الإسلامي اليوم الاثنين إن مساهميها أقروا إلغاء إدراج أسهم الشركة ببورصة دبي مما يمهد السبيل أمام استحواذ بنك دبي الإسلامي عليها.

كان بنك دبي الإسلامي قال في يناير كانون الثاني إنه يعتزم الاستحواذ بالكامل على تمويل التي يملك 58.2 بالمئة منها وذلك عن طريق اتفاق لمقايضة الأسهم بحيث يحصل كل من مساهمي تمويل على عشرة أسهم في البنك مقابل كل 18 سهما يملكونها في الشركة.

وأضافت تمويل أن أغلب المساهمين قبلوا عرض البنك للاستحواذ على الأسهم الباقية دون أن تكشف عن بيانات تفصيلية.

وأضافت أن الشركة ستلغي إدراج أسهمها ببورصة دبي بعد موافقة السلطات على جميع الإجراءات الرسمية. ولم تذكر أي إطار زمني آخر.

ويأمل بنك دبي الإسلامي في التوسع بمجال التمويل العقاري في الوقت الذي بدأ فيه انتعاش سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة غير أن الرهن العقاري لا يشكل سوى جزء صغير من المعاملات العقارية في البلاد حتى الآن.