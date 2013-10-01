مقدمة 1-مصرف الهلال بأبوظبي يسعر صكوكا قيمتها 500 مليون دولار

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دبي أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وثيقة لمرتبي إصدار اليوم الثلاثاء إن مصرف الهلال المملوك لحكومة أبوظبي قام بتسعير أول إصدار له لصكوك قيمتها 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات مع عودة المصدرين الخليجيين إلى السوق للاستفادة من الأوضاع المواتية.

وأضافت الوثيقة أن تسعير الصفقة جاء بالقيمة الاسمية وبمعدل ربح 3.267 في المئة بهامش 170 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وتقلص الهامش كثيرا عن السعر الاسترشادي الذي أعلن يوم الأحد وهو 190 نقطة أساس.

وقال المرتبون أمس الاثنين قبل انتهاء العروض الترويجية إن تعهدات المستثمرين بلغت 2.75 مليار دولار. ولم تعلن بعد تفاصيل عن حجم الاكتتاب النهائي.

وتولى ترتيب الإصدار لمصرف الهلال المملوك بالكامل لمجلس أبوظبي للاستثمار التابع لحكومة الإمارة سيتي جروب وإتش.إس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد فضلا عن مصرف الهلال نفسه.

وشاركت أربعة بنوك أخرى في إدارة الإصدار وهي بنك إسلام بروناي وماي بنك الماليزي ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني.

ومصرف الهلال هو واحد من مجموعة كبيرة من المقترضين الخليجيين الذين أعلنوا خططا للاستفادة من سوق السندات في الأيام الماضية حيث أدى تأجيل تقليص التحفيز النقدي في الولايات المتحدة إلى أوضاع مواتية في السوق لإصدارات جديدة.