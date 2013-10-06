مصرف عجمان يقيل الرئيس التنفيذي ويعين المدير المالي محله

دبي 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بيان اليوم الأحد إن مصرف عجمان أقال محمد زقوت من منصب الرئيس التنفيذي بعد أقل من ستة أشهر على تعيينه.

وقال البنك الإسلامي إن إقالة زقوت تدخل حيز التنفيذ من اليوم وإنه عين المدير المالي سيف الدين عبد الكريم قائما بأعمال الرئيس التنفيذي.

ومصرف عجمان من البنوك الصغيرة في الإمارات العربية المتحدة وكان قد أعلن تعيين زقوت في الثامن من ابريل نيسان.