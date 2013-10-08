رأس الخيمة تسعر صكوكا بقيمة 500 مليون دولار وسط طلب كبير

دبي 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أصدرت إمارة رأس الخيمة اليوم الثلاثاء السعر النهائي لصكوك قيمتها 500 مليون دولار لأجل خمسة أعوام وسط طلب كثيف من المستثمرين على هذا الإصدار النادر من الإمارة.

وتم تسعير الصكوك بالقيمة الاسمية بعائد 3.297 بالمئة وهامش 175 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وذلك بحسب وثيقة للبنوك المرتبة للإصدار.

وجاء السعر النهائي في الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي المعدل الذي صدر في وقت سابق اليوم بين 175 و180 نقطة أساس وأقل من توقعات صدرت أمس الاثنين وضعت السعر عند 200 نقطة أساس.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة الطلب الكبير من المستثمرين إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب الخمسة مليارات دولار.