دبي تقول قد تنشئ بنكا إسلاميا للصادرات والواردات

دبي 19 مارس آذار (رويترز) - قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اليوم الأربعاء إن حكومة الإمارة ستدرس إنشاء أول بنك صادرات وواردات إسلامي بالكامل في العالم وذلك للنهوض بالتجارة الخارجية للإمارة.

وقالت الدائرة في بيان إن البنك سيمول الشركات العاملة في التجارة ويساعدها على تقليص المخاطر ودخول الأسواق لكنها لم تذكر تفاصيل عن هيكل المؤسسة المقترحة أو تمويلها.

وأضافت أن مجموعة نور الاستثمارية وهي شركة زميلة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ستقدم المشورة في المشروع. ولم تذكر جدولا زمنيا.

ودبي مركز مهم لشحن البضائع والتجارة في المنطقة وتطمح لأن تصبح مركزا عالميا للتمويل الإسلامي.

ولا يشكل تمويل التجارة الإسلامي سوى جزء ضئيل من الأنشطة المصرفية العالمية لكنه يلقى اهتماما متزايدا من البنوك ومديري الأصول بسبب النمو السريع للتجارة في مناطق ذات أغلبية مسلمة مثل الخليج وجنوب شرق آسيا.