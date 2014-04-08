المركزي الإماراتي يعتزم تدشين آلية قروض ليلة واحدة في 15 أبريل

دبي 8 أبريل نيسان (رويترز) - يعتزم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تدشين آلية مؤقتة في 15 أبريل نيسان تسمح للبنوك العاملة في البلاد باقتراض أموال منه على أساس اليوم الواحد للمساعدة في إدارة السيولة.

وذكر خطاب يحمل تاريخ 3 أبريل نيسان إلى البنوك ونشره الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي اليوم الثلاثاء أن "تسهيلات الإقراض الحدي" المؤقتة التي يعتزم البنك طرحها ستسمح للبنوك العاملة في الإمارات باستخدام أصول معينة كضمان للحصول على قروض ليلة واحدة.