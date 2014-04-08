مقدمة 1-المركزي الإماراتي يعتزم تدشين آلية للإقراض ليلة واحدة في 15 أبريل

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من ديفيد فرنش

دبي 8 أبريل نيسان (رويترز) - يعتزم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تدشين آلية مؤقتة في 15 أبريل نيسان تسمح للبنوك العاملة في البلاد باقتراض أموال منه على أساس اليوم الواحد لمساعدتها في إدارة السيولة.

وذكر إشعار إلى البنوك يحمل تاريخ 3 أبريل نيسان ونشره الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي اليوم الثلاثاء أن "تسهيلات الإقراض الحدي" المؤقتة التي يعتزم البنك طرحها ستسمح للبنوك باستخدام أصول معينة كضمان للحصول على قروض ليلة واحدة.

ومثل هذه الآليات الشائعة في أسواق المال المتقدمة تكون مفيدة في الأوقات التي تتعرض فيها السوق لضغوط حين تمتنع البنوك عن إقراض بعضها رغبة في الاحتفاظ بحيازاتها النقدية وخشية أن يتعثر المقترض عن سداد القرض.

وكان المصرف المركزي الإماراتي أعلن في سبتمبر أيلول 2012 أنه سيؤسس ما يعرف باسم نظام نافذة الخصم باعتباره سبيلا لتطوير إطار سياسته النقدية.

وتقول وثيقة منفصلة نشرها الموقع الإلكتروني للبنك المركزي إنه يتعين على البنوك التي تستخدم تسهيلات الإقراض الحدي أن تقترض ما لا يقل عن عشرة ملايين درهم (2.7 مليون دولار) على أن تتحمل 100 نقطة أساس فوق سعر إعادة الشراء الرسمي في الإمارات.

ومن بين الأصول المؤهلة لاستخدامها كضمانات السندات والصكوك والأوراق المالية التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية في الإمارات المختلفة إلى جانب البنوك والشركات الكائنة في البلاد.