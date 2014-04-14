مقابلة-رئيس تكافل الإمارات: نستعد لإعلان أول أرباح في تاريخنا في الربع/1

من أحمد حجاجي

دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - قال وائل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات إن شركته تستعد لإعلان أول أرباح فصلية في تاريخها في الربع الأول من 2014 كما تتطلع لتحقيق أول أرباح سنوية لها هذا العام.

وقال الشريف في مقابلة مع رويترز في دبي "انتهينا من إعادة هيكلة كاملة (للشركة). سنحقق الربحية لأول مرة في الربع الأول."

ورفض الشريف الافصاح عن حجم الأرباح المنتظر إعلانها بسبب قواعد الإدراج في البورصة.

وأكد أن عملية إعادة الهيكلة شملت إعادة النظر في استثمارات الشركة والتوجه نحو استثمارات أكثر ربحية اضافة إلى تخفيض المصاريف بحيث تتناسب مع حجم الأقساط المكتتبة.

وكان الشريف يتحدث على هامش "مؤتمر التكافل العالمي" الذي افتتحه اليوم عبدالله العور الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي في دبي ويستمر يومان.

ويناقش المؤتمر أبرز القضايا التي تهم صناعة التأمين التكافلي في العالم ويحضره عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين التكافلي في المنطقة والدول الإسلامية.

وأضاف الشريف أن شركات التأمين التكافلي تعاني من ضعف الأرباح عادة لسببين الأول أنها شركات حديثة تتحمل سنوات التأسيس الأولى التي تكون مثقلة بتكاليف الموظفين والبنية التحتية التقنية وغير ذلك.