مقابلة-تنفيذي: دبي تسعى لأن تكون الأولى عالميا في إدراج الصكوك

من أحمد حجاجي

دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي إن إمارة دبي تسعى لأن تكون الأولى في إدراج الصكوك الإسلامية على مستوى العالم وذلك في إطار مبادرتها للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الاسلامي.

وقال عبدالله العور لرويترز اليوم الاثنين "الهدف أن نكون رقم واحد عالميا من ناحية الحجم الكلي لادراج الصكوك (في البورصة)."

وأكد العور أن حجم الصكوك المدرجة في بورصة دبي كان يتراوح بين ثمانية وتسعة مليارات دولار وقت اطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي العام الماضي وارتفع حاليا إلى نحو 19 مليار دولار.

وامتنع العور عن اعطاء أية أرقام مستهدفة للحجم الكلي للصكوك أو الحديث عن نسبة النمو المستهدف.

وقال "لا يوجد رقم مستهدف لكن الأسواق تتغير وحجم الادراج يتغير من سنة لسنة."

وكان العور يتحدث بعد أن افتتح مؤتمر التكافل العالمي التاسع في دبي والذي يحضره عدد من المسؤولين التنفيذيين لشركات التأمين التكافلي الاسلامية ويستمر يومان يناقش خلالها أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

وأضاف العور إن الدفع بدبي لأن تصبح الأولى عالميا في إدراج الصكوك يأتي كمبادرة ضمن 40 مبادرة أخرى تعتزم الإمارة تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح عاصمة الاقتصاد الاسلامي في العالم.