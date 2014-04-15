قرض إسلامي بقيمة 327 مليون دولار لمدينة ملاهي آي.ام.جي في دبي

لندن 15 أبريل نيسان (رويترز) - أبرمت مدينة الملاهي آي.ام.جي في دبي تسهيلا إسلاميا مجمعا بقيمة 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار) بينما تستعد المدينة لاستقبال أعداد متزايدة من السائحين.

ويخصص المبلغ لإعادة تمويل تسهيل قائم والتوسع في مدينة ملاهي عالم المغامرات وهو مشروع يتكلف مليار دولار من المتوقع أن يصبح أكبر مركز ترفيهي مغلق في العالم بحسب الشركة.

ويأتي الاستثمار في وقت يتوقع أن يرتفع فيه عدد السائحين الذين يزورون الإمارات العربية المتحدة من عشرة ملايين إلى 20 مليونا في خمسة أعوام.

ومدة التسهيل سبعة أعوام.

ويتولى ترتيب التسهيل مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال والبنك التجاري وبنك نور الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي.