مقابلة-تكافل ري الإماراتية تسعى لدخول اندونيسيا والبحث عن فرص في افريقيا

من أحمد حجاجي

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - قال فراس العظم المدير العام لشركة تكافل ري ليمتد ومقرها الامارات العربية المتحدة إن الشركة المتخصصة في نشاط إعادة التأمين الإسلامي تسعى لدخول السوق الاندونيسي والبحث عن فرص جديدة في افريقيا لاسيما الأسواق الناشئة هناك بهدف التحول إلى الربحية في 2014 بعد خسائر العام الماضي.

وقال العظم في مقابلة مع رويترز "التوقعات بشكل عام تشير إلى أن هناك نموا اقتصاديا في اندونيسيا وهناك توجه نحو التأمين التكافلي.. إن شاء الله يكون لنا حصة فيها."

وتوقع العظم الذي تم تعيينه كمدير عام للشركة في أغسطس آب الماضي أن يتم الفصل في اندونيسيا بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي خلال العام الحالي أو القادم "وهذا يعطينا فرصة لأننا من الشركات القليلة الجادة التي لا تقدم تغطيات تأمينية إلا للشركات التكافلية."

وحول خطط الشركة في التوسع قال "بشكل عام أينما وجدت شركات تكافلية أو تعاونية إسلامية فهذا سوق لنا" عازيا تركيز الشركة على منطقة الخليج وماليزيا إلى تركز الغالبية العظمى من عمليات التأمين التكافلي في هذه المناطق.

وذكر أن حجم الأقساط السنوية للتأمين التكافلي والتعاوني عالميا يبلغ نحو 20 مليار دولار منها أكثر من ثمانية مليارات في إيران و6.5 مليار في السعودية وملياري دولار في ماليزيا ومليار دولار في الامارات.

وأضاف أن الشركة تضع عينها على المناطق الجديدة للتأمين التكافلي لاسيما في افريقيا.

وقال "هناك شغل يفتح في افريقيا .. في تونس وفي بروناي وهذه أسواق مستهدفة."