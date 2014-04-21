نمو صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 20.4% في الربع/1

دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارة اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربحه 20.4 بالمئة في الربع الأول من العام بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وقال المصرف في بيان إلى البورصة إن صافي الربح بلغ 409.5 مليون درهم (111.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار ارتفاعا من 340.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كان أبوظبي الإسلامي قال في وقت سابق هذا الشهر إنه قرر شراء معظم أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد الخاصة ببنك باركليز في الإمارات العربية المتحدة.

وتتوافق النتائج مع متوسط تقديرات ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا وصول أرباح البنك إلى 411 مليون درهم.