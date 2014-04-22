مقدمة 1-مرتبون: حكومة دبي تصدر اليوم صكوكا قياسية لأجل 15 عاما

(لإضافة تفاصيل)

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - تعتزم حكومة دبي إصدار صكوك بالحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل 15 عاما اليوم الثلاثاء حسبما أظهرت وثيقة من مرتبي الإصدار.

وقالت الوثيقة إن السعر المبدئي المتوقع للصكوك يتراوح بين 5 و5.125 بالمئة. ولا تقل إصدارات الحجم القياسي عادة عن 500 مليون دولار.

ومن المقرر أن تصدر الصكوك بصيغة الإجارة.

ويعد 15 عاما غير أجلا غير معتاد في سوق الصكوك. فعلى الصعيد العالمي لا يزيد أجل السندات الإسلامية عادة على خمس أو سبع سنوات. لكن هناك مصدرين في الشرق الأوسط باعوا في السابق صكوكا يصل أجلها إلى 30 عاما.

والبنوك المرتبة للإصدار هي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد.

وكانت آخر مرة أصدرت فيها دبي سندات سيادية في يناير كانون الثاني 2013 إذ جمعت 1.25 مليار دولار من عملية إصدار على شريحتين تتألف من صكوك لأجل عشر سنوات وسندات تقليدية لأجل 30 عاما.

وكان إقبال المستثمرين على ذلك الإصدار كثيفا حيث زادت طلبات الاكتتاب عن المعروض نحو 12 مرة. ومن المرجح أن يكون الطلب على الإصدار الجديد أيضا كبيرا للغاية في ظل الطفرة الاقتصادية بدبي حتى رغم أن الإمارة ما زالت مثقلة بديون أعيد هيكلتها تراكمت عليها بسبب أزمة العقارات التي شهدتها في 2009.