مرتبون: دبي تصدر صكوكا لأجل 15 عاما قيمتها بين 500 و750 مليون دولار
22 أبريل نيسان (رويترز) - ذكرت وثيقة أصدرها مرتبون أن حكومة دبي ستصدر اليوم الثلاثاء صكوكا لأجل 15 عاما تتراوح قيمتها بين 500 و750 مليون دولار واضافت أنه جرى تعديل السعر الاسترشادي لينخفض من السعر المبدئي الذي أعلن في وقت سابق. ومن المتوقع الآن أن تسعر الصكوك قرب الحد الأدني للسعر المبدئي الذي يتراوح بين 5 و5.125 بالمئة.
والبنوك المرتبة للإصدار هي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.