شركة مقرها لندن تستهل منتجاتها بصندوق عقاري إسلامي

من برناردو فيزكاينو

أبريل 28 أبريل نيسان (رويترز) - استهلت شركة جديدة للاستثمار الإسلامي مقرها لندن منتجاتها بتدشين صندوق عقاري أمريكي في إطار خطة لإتاحة فئات أصول غير تقليدية للمستثمرين من الشركات في الخليج.

وقال محمد عبد الملك رئيس ريفر كروسنج كابيتال بارتنرز إن الشركة ستنشئ صناديق مدعومة بأصول وذات طبيعة غير مرتبطة بدورة الاقتصاد في تحول عن الصناديق العقارية الأخرى المتوافقة مع الشريعة التي ركزت بشكل أكبر على العقارات السكنية والتجارية التقليدية التي يرتبط أداؤها بالدورة الاقتصادية.

وقال عبد الملك الرئيس التنفيذي السابق لبنك كابيفست الإسلامي في البحرين لرويترز "بدأت آليات الاستثمار المصرفي تتبلور في الخليج - والمستثمرون يرحبون بالأفكار الجديدة."

وأضاف أن الصندوق الأول لشركة ريفر كروسنج سيستهدف استثمارات لأجل خمس سنوات ويركز على العيادات الطبية ومنشآت التخزين ومساكن المسنين والطلبة في الولايات المتحدة.

وقال "المنتج التالي قد يكون في منطقة جغرافية أو فئة أصول مختلفة. لدينا القدرة على إطلاق صندوقين أو ثلاثة كل عام."

وأضاف عبد الملك أن ريفر كروسنج تستهدف جمع 45 مليون دولار من الشريحة الأولى لصندوقها الأمريكي التيرناتيف ريل استيت في ربع السنة الحالي على أن يصل هذا المبلغ إلى 125 مليون دولار إجمالا بإطلاق شريحة ثانية في غضون 12 إلى 18 شهرا.

وتسعى الشركة إلى فتح فرع لها في مركز دبي المالي العالمي.