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ارتفاع صافي ربح دبي الإسلامي لمثليه في الربع/1

Thu May 1, 2014 6:55am GMT
 
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دبي أول مايو أيار (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم الخميس ارتفاع صافي ربح الربع الأول من العام إلى مثليه.

وقال أكبر بنك إسلامي في دبي في بيان للبورصة إنه حقق 636.6 مليون درهم (173.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفاعا من 301.7 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2013.

كان متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح الفترة 506.1 مليون درهم.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 