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دبي الإسلامي يعتزم شراء 25% في بنك إسلامي إندونيسي

Mon May 19, 2014 10:34am GMT
 
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دبي 19 مايو أيار (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي في بيان اليوم الاثنين إنه يعتزم شراء حصة نسبتها 25 بالمئة في بنك بانين الشريعة الإسلامي الإندونيسي مضيفا أنه قد يزيد حصته في النهاية إلى 40 بالمئة.

ولم يحدد البيان ثمن الصفقة التي قال إنها مازالت تنتظر موافقة الجهات التنظيمية.

وبنك بانين الشريعة الذي أدرج في إندونيسيا في يناير كانون الثاني هو الفرع الإسلامي لبنك بان إندونيسيا. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 