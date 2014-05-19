دبي الإسلامي يعتزم شراء 25% في بنك إسلامي إندونيسي

دبي 19 مايو أيار (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي في بيان اليوم الاثنين إنه يعتزم شراء حصة نسبتها 25 بالمئة في بنك بانين الشريعة الإسلامي الإندونيسي مضيفا أنه قد يزيد حصته في النهاية إلى 40 بالمئة.

ولم يحدد البيان ثمن الصفقة التي قال إنها مازالت تنتظر موافقة الجهات التنظيمية.