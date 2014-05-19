مقدمة 1-دبي الإسلامي يعتزم شراء حصة في بنك إسلامي إندونيسي

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دبي 19 مايو أيار (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي في بيان اليوم الاثنين إنه يعتزم شراء حصة 25 بالمئة في بنك بانين الشريعة الإسلامي الإندونيسي في إطار مساعي المصرف الإماراتي للتوسع في اندونيسيا.

وبموجب الاتفاق يشارك أكبر بنك إسلامي في الإمارات في "إدارة وتشغيل" بنك بانين الشريعة بالتعاون مع البنك الأم بان اندونيسيا الذي سيظل "المتحكم" في بنك بانين الشريعة.

وقال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي هذا الشهر إن البنك يجري مفاوضات لشراء حصة 40 بالمئة في مصرف إسلامي اندونيسي مضيفا أن البنك يأمل بالانتهاء من الصفقة قبل نهاية العام وسيمولها من احتياطياته النقدية.

ولم يحدد البيان ثمن الصفقة التي قال إنها مازالت تنتظر موافقة الجهات التنظيمية.

وذكر البيان أن الاستثمار سيتضمن "تراكم حصة بنك دبي الإسلامي لتصل إلى 25 بالمئة في بنك بانين الشريعة بهدف زيادة حصته لاحقا إلى 40 بالمئة."

وتنص اللوائح الاندونيسية على أن سقف الملكية الأجنبية في البنوك المحلية يبلغ 40 بالمئة.

ويوجد في إندونيسيا أكبر عدد من المسلمين في العالم ولكن سوقها الخاصة بالتمويل الإسلامي تأتي متأخرة عن نظيرتها في ماليزيا. وتستحوذ البنوك الإسلامية في إندونيسيا على نحو 4.8 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد بينما تتجاوز حصة المصارف الإسلامية في ماليزيا 20 بالمئة.

وبانين الشريعة هو أول بنك إسلامي اندونيسي يدرج في البورصة بعد طرح عام لحصة نسبتها 25 بالمئة من أسهمه في يناير كانون الثاني.

وقال بيان دبي الإسلامي إن بنك بانين يعمل عبر شبكة تضم عشرة أفرع ويملك أصولا تقدر قيمتها بنحو 4.3 تريليون روبية (376.8 مليون دولار) في نهاية مارس آذار.