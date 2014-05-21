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التمويل الدولية تدرس شراء حصة في بنك باكستاني

Wed May 21, 2014 6:48am GMT
 
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21 مايو أيار (رويترز) - قال بنك الفلاح الباكستاني في بيان إن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تدرس شراء حصة في البنك الذي مقره كراتشي.

تأسس البنك في عام 1992 وتملكه وتديره مجموعة أبوظبي المملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارة وهو سادس أكبر بنك باكستاني.

وقال البيان إن البنك المركزي الباكستاني سمح للمؤسسة بإجراء فحص فني. ولم يتضمن البيان تفاصيل عن الحجم المحتمل للحصة.

ويملك البنك أصولا بقيمة 319 مليار روبية (322.8 مليون دولار) كما في ديسمبر كانون الأول ويعمل في أفغانستان وبنجلادش والبحرين وله مكتب تمثيل في الإمارات العربية المتحدة.

ويدير بنك الفلاح ثاني أكبر وحدة أنشطة مصرفية إسلامية في البلاد.

(الدولار = 98.8250 روبية باكستانية) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 